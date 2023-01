Sendetermine Diese „Tatorte“ kommen 2022 und 2023 ins Fernsehen

„Tatort“ am 9. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten aus Göttingen. In „Die Rache an der Welt“ ermitteln Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anais Schmitz Florence Kasumba.

In Göttingen lauert ein Serientriebtäter an abgelegenen Ecken Frauen auf und zwingt sie zu sexuellen Handlungen. Seine Opfer ließ der unbekannte Täter bislang am Leben. Als in einem kleinen Park an einem See die Leiche der Studentin Mira gefunden wird, fragen sich Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz, ob der Serientriebtäter dieses Mal einen Schritt weiter gegangen sein könnte. Ein Augenzeuge beschreibt den mutmaßlichen Mörder als einen Mann mit migrantischer Herkunft. Lindholm veranlasst eine erweiterte Herkunftsanalyse der DNA vom Tatort, um keine Zeit zu verlieren.