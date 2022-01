Köln, Münster und Co. : Diese „Tatort“-Folgen kommen im neuen Jahr

Krimis von Kiel bis Zürich, von Dortmund bis Wien: Klar, es geht um den „Tatort“. Im neuen Jahr hört Meret Becker in Berlin auf, das populäre Münster-Team wird 20 und das Kölner Duo 25. Eine Übersicht.

Beim ARD-„Tatort“ steht 2022 der 1200. Film an, 20 Teams sind 2022 aktiv. Vom NDR heißt es, man suche nach Möglichkeiten, wie ein nächster „Tatort“ mit Til Schweiger aussehen könnte. Vom MDR heißt es, man habe 2022 keinen Weimar-„Tatort“ in der Herstellung. Wie es 2023 weitergehe, „dazu sind wir in Gesprächen“. Was Zuschauer 2022 erwartet, verrät die folgende Übersicht: