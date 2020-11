Der Neujahrs-Tatort aus Weimar am 1. Januar 2021 um 20:15 Uhr im Ersten: „Der feine Geist“

Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) starten in das neue Tatort-Jahr. Die beiden werden zufällig Zeugen, wie am mitten am Tag vor einem Juweliergeschäft in der Innenstadt von Weimar ein Geldbote kaltblütig ermordet wird.

Zwar verfolgen sie den Täter, aber es kommt zu einem Schusswechsel bei dem Lessing verletzt wird. Der Täter kann entkommen. Lessing und Dorn geben alles um den Flüchtigen zu finden. Doch nichts ist, wie es scheint...