Fall Nawalny bei „Maybrit Illner“ : „Jetzt gerade hat Putin gewonnen“

Die Talkrunde bei "Maybrit Illner" am 10.09.2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Beauftragte Täter, kriminelle Strukturen und jede Menge Indizien: Auch kluge Köpfe tappen schon mal in die Spekulationsfalle. Jedenfalls mutmaßt die Talkrunde erst einmal über Russland, bis es politisch zur Sache geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petrina Engelke

In der Talkrunde bei „Maybrit Illner“ zum Thema „Merkels Russland-Dilemma – ratlos zwischen Putin und Trump?“ kommt die Kanzlerin kaum vor.

Die Gäste:

Heiko Maas (SPD), Außenminister

Gregor Gysi (Die Linke), außenpolitischer Sprecher

Marina Weisband (Grüne), Publizistin

Alexander Rahr, Politikwissenschaftler und Gazprom-Berater

Schanna Borissowna Nemzowa, Journalistin und Tochter des ermordeten Politikers Boris Nemzow

Timothy Snyder, US-Historiker

Darum ging’s:

Die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat das ohnehin schon angespannte deutsch-russische Verhältnis belastet. In der Runde fangen die Spannungen schon bei der Auswahl der Gesprächsthemen an.

Der Talkverlauf:

Am Beginn der Sendung steht der Fall Nawalny, und dabei kommt Moderatorin Maybrit Illner direkt auf die Spannungen zwischen Deutschland und Russland zu sprechen. Damit beißt sie allerdings bei Außenminister Heiko Maas auf Granit. „Wir sind in diesem Konflikt keine Partei, sondern nur der Überbringer der schlechten Nachrichten“, stellt Maas klar. Nutzen wird es freilich wenig. Schließlich sollen die deutsch-russischen Beziehungen die Hauptrolle in der Sendung spielen.

Politische Fragen haben in der Runde allerdings heftige Konkurrenz: Spekulationen über den Fall Nawalny. Zwar mahnt die Publizistin Marina Weisband bereits früh an: „Eine Talkshow ist kein Rahmen, in dem wir bestimmen werden, wer Nawalny vergiftet hat.“ Aber die Hintergründe der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny bringen den Rest der Runde in Wallung.

Merkel hat die Russen verantwortlich gemacht. Der Linken-Politiker Gregor Gysi bringt ominöse „beauftragte Täter“ ins Spiel, die für Gegner der Nord Stream 2-Pipeline arbeiten könnten. Der Politikwissenschaftler und Gazprom-Berater Alexander Rahr tippt auf „kriminelle Strukturen“ in Russland. Schließlich habe Nawalny „sehr einflussreiche Leute außerhalb der Politik“ bloßgestellt. Auch außer Kontrolle geratene russische Geheimdienste kämen als Verdächtige in Frage.

„Hier werden Spekulationen in den Raum gesetzt, die an Absurdität kaum zu überbieten sind“, sagt Maas, pocht aber auch nicht auf Fakten, sondern auf die vorliegenden Indizien: Ein Gift aus einer in Russland entwickelten Gruppe, die mangelnde Beteiligung Russlands an der Aufklärung des Falls – und schon reden die Herren durcheinander.

„Jetzt gerade hat Putin gewonnen, wissen Sie das?“, bemerkt Weisband. Kühl erklärt sie die „Strategie aus dem KGB-Handbuch“: Lügen über das Offensichtliche verbreiten, auch bekannt als Desinformation, die vom eigentlichen Problem ablenkt. „Wir könnten darüber reden, warum das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland auf der Kippe steht, spielen aber stattdessen Krimi-Dinner.“ Weisband fordert, sich wirtschaftlich unabhängig von Russland zu machen, dem diktatorischen Regime eine Absage zu erteilen und zivilgesellschaftliche Projekte zu fördern. Schließlich sei Russland mehr als die aktuelle russische Regierung.

Die aus Prag zugeschaltete Journalistin Schanna Nemzowa, Tochter des 2015 in Moskau ermordeten Politikers Boris Nemzow, soll erklären, warum so gar keine Reaktionen aus der russischen Bevölkerung auf den Fall Nawalny zu beobachten seien. „Leider gibt es kein ZDF in Russland“, sagt Nemzowa. Die Fernsehkanäle stünden unter der Kontrolle des Kreml. Ihrer Beobachtung nach verstehen viele Russen, was passiert ist, teilen aber ein Gefühl der Ohnmacht. „Praktisch jeden Monat werden bei uns Journalisten eingesperrt“, so Nemzowa. Das schaffe eine Atmosphäre der Apathie und steigere gleichzeitig die Angst – „wie in jedem autokratischen System“.

An diesem Punkt lenkt Rahr mit lupenreinem „What-Aboutism“ ab: Journalistenmorde seien natürlich verurteilenswert, aber es würden in Russland ja auch Unternehmer umgebracht, auch unter Abgeordneten habe es Tote gegeben. Das hält er für einen Teil des „schmerzhaften Übergangs zur Demokratie“. Überdies kritisiert er die demokratischen Kräfte in Russland dafür, dass sie sich nicht zusammentäten. „Jeder will der Chef sein“, so Rahr.

Weisband stimmt darin zu, dass es kaum eine organisierte Opposition in Russland gebe. Allerdings sieht sie die Ursache darin, dass die Regierung deren Organisation unterbindet. Den aktuellen Konflikt zwischen Deutschland und Russland, um den es in der Runde ja eigentlich gehen sollte, nagelt sie auf eine Formel fest: Autokratie versus Demokratie. Das Wirtschaftssystem hingegen sieht Weisband nicht mehr als Kern des Konflikts an – schon gar nicht die Pipeline-Debatte. Schließlich sinke der Bedarf an Erdgas, und statt jetzt noch in fossile Brennstoffe zu investieren, solle Deutschland selbstbewusst darauf setzen, erneuerbare Energien voranzutreiben und zu exportieren.

Lesen Sie auch Aufklärung im Fall Nawalny gefordert : Außenminister Maas droht mit Stopp von Nord Stream 2