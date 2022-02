TV-Nachlese zu „Lanz“ : „Ich hätte gesagt: Aha, wir haben auch drei Forderungen“

Linken-Politiker Gregor Gysi (l.) und Alexander Graf Lambsdorff (FDP) zu Gast bei „Markus Lanz“ am 23. Februar 2022. Foto: ZDF

Düsseldorf Ist in der Ost-Ukraine schon seit acht Jahren Krieg? Einer der beiden Gäste bei „Markus Lanz“ will dieses Wort partout nicht in den Mund nehmen. Im Studio sitzen Gregor Gysi und Alexander Graf Lambsdorff.

Zu besonders später Stunde hat „Markus Lanz“ am Mittwochabend zwei Politiker zum Gespräch eingeladen.

Die Gäste:

Darum ging’s:

Um Russland, Diplomatie, Völkerrecht – und ein bisschen auch um die Ukraine.

Die Talk-Highlights:

Zu Beginn der Sendung erklärt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff seine Sicht auf die Unterschiede zwischen der Annexion der Krim durch Russland und das Geschehen in der ukrainischen Donbass-Region. Die Aneignung der Krim sei ein Völkerrechtsbruch gewesen, „aber da sind keine Schüsse gefallen“, sagt Graf Lambsdorff. Im Donbass habe es hingegen 13.000 bis 14.000 Tote gegeben. „Natürlich ist das ein Krieg. Im Osten der Ukraine herrscht seit acht Jahren Krieg.“ Die dortigen Separatisten würden seiner Ansicht nach „natürlich von der russischen Regierung unterstützt“.

Der Linken-Politiker Gregor Gysi schätzt die Lage anders ein. Zunächst führt Gysi mit dem rhetorischen Kniff des Whataboutism Beispiele ins Feld, bei denen der Westen seiner Ansicht nach das Völkerrecht „auch nicht mehr so beachtet“ habe – etwa bei der Abtrennung des Kosovo. Dann merkt Gysi an, wie sehr Putin unter Druck stehe, räumt aber ein, dass der russische Präsident trotzdem nicht völkerrechtswidrig handeln dürfe. Nach diesen Ablenkungsmanövern pocht Lanz mit einem Verweis auf die 13.000 bis 14.000 Toten auf Gysis Einschätzung der Vorgänge in der ukrainischen Donbass-Region. „Furchtbar“, sagt der Linken-Politiker. „Aber das ist formal immer noch eine Art Bürgerkrieg.“

An einem anderen Punkt sind sich die Talkgäste einig: Die Ukraine besitze keine Atomwaffen. Das hat zuletzt auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigt. Putin hingegen hatte dies fälschlicherweise behauptet. Dazu hält Graf Lambsdorff ein Stück Geschichtsunterricht ab. Die Ukraine habe tatsächlich einmal Massenvernichtungswaffen besessen, diese aber 1994 an Russland abgegeben – im Gegenzug für einen Schutz der Souveränität des Landes. Das sei im Budapester Memorandum festgeschrieben. Deshalb fragt der FDP-Politiker nun mit Blick auf die Bedrohung der Ukraine durch Russland: „Was sendet das für ein Signal an andere Länder im Hinblick auf Atomwaffen?“

Nach kurzem Gerangel darum, ob es jemals ein Versprechen der Nato an Russland gegeben habe, keine Osterweiterung zu betreiben, kritisiert Gysi die Reaktion der Nato auf Putins Forderungen. Der russische Präsident hatte einen Verzicht auf eben jene Osterweiterung gefordert, einen Abzug aller Atomwaffen aus Europa und ein Ende bestimmter Militärmanöver. Das hatte die Nato abgelehnt. Gysi hält eine andere Reaktion für besser: „Ich hätte gesagt: Aha, wir haben auch drei Forderungen. Erstens keine Cyberangriffe aus Russland mehr, zweitens die Anerkennung der Souveränität aller Nachbarstaaten Russlands, drittens sollen bestimmte Manöver in bestimmten Gebieten nicht mehr stattfinden.“

Gysi beklagt ein Fehlen von Geben und Nehmen bei solchen Verhandlungen. Sein Vorbild für gutes Verhandeln liegt in der Vergangenheit. Trotz eklatanter Unterschiede hätten die USA und die Sowjetunion noch eine gemeinsame Sprache gefunden. „Im Kalten Krieg galt Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht. Jetzt nicht mehr.“

Dem Wunsch nach mehr Gewicht für das Völkerrecht und für Diplomatie pflichtet Graf Lambsdorff bei. Allerdings pocht er darauf, dass eine Umsetzung von Russlands Drohungen völkerrechtlich klar als Angriffskrieg definiert wäre – und strengstens verboten. Der FDP-Politiker sieht es als gefährlich an, dass Russland die gesamten Regionen Donezk und Luhansk als „Republiken“ anerkannt habe – und nicht nur die von Separatisten besetzten Gebiete. Dadurch sei leicht ein Vorwand herzustellen, weiter in die Ukraine einzumarschieren.

„Wenn er wirklich bis Kiew marschierte, dann bricht er mit dem Westen so, dass es unheilbar ist. Und das wird er wissen“, meint Gysi. Er befürchtet zwar, dass Putin sich die Donbass-Region aneignen könne. Doch er hofft, Putin spucke derzeit nur deshalb so große Töne, „damit es uns als kleineres Übel erscheint, wenn er sich ‚nur‘ den Donbass holt.“ An diesem Punkt hofft Graf Lambsdorff, dass Gysi Recht behält. Einen Lichtblick sieht der FDP-Politiker in der Ukraine. Während sich Georgien noch von Putin zu einer kämpferischen Auseinandersetzung habe provozieren lassen, gebe die Zurückhaltung des ukrainischen Militärs Anlass zur Hoffnung.

(peng)