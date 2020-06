Kritik an ARD-Talkshow : Maischberger diskutiert über Rassismus und lädt zunächst nur weiße Gäste ein

Sandra Maischberger im Studio. Foto: obs/ARD Das Erste

Düsseldorf Die Auswahl der Studiogäste zum ARD-Talk von Sandra Maischberger sorgt für Empörung. Denn zu der Sendung am Mittwochabend, in der es auch um Rassismus als Ausgangspunkt der Unruhen in den USA gehen soll, waren keine Schwarzen eingeladen. Wie Maischberger auf die Kritik reagierte.

In den USA gibt es derzeit heftige Unruhen nach dem Tod des Afroamerikaners Gerorge Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz. Mancherorts schlagen die Proteste gegen Rassismus und Gewalt gegen Schwarze in Ausschreitungen und Plünderungen um. Droht den USA ein Bürgerkrieg? Über diese Frage diskutiert Sandra Maischberger am Mittwochabend in ihrer ARD-Talkshow „Maischberger - die Woche“. Doch schon vor den Gesprächen über dieses heikle Thema, hagelt es Kritik für die Sendungsmacher. Warum?

Die Namen der eingeladenen Studiogäste lauteten ursprünglich: Dirk Steffens (Terra-X-Moderator), Heiko Maas (Außenminister), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Jan Fleischhauer (Kolumnist) und Helga Rübsamen-Schaeff (Virologin). Keiner von ihnen hat einen Migrationshintergrund, keiner von ihnen ist schwarz. Der Vorwurf, den viele Menschen besonders über den Kurznachrichtendienst Twitter teilten: Es wird nur über die Betroffenen gesprochen anstatt mit ihnen. Journalist Stephan Anpalagan schrieb etwa: „Liebe Sandra Maischberger, finden Sie es denn gar nicht komisch, wenn ausgerechnet 6 weiße Menschen vor einem Millionenpublik über Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze diskutieren?“

Liebe Sandra @maischberger,



finden Sie es denn gar nicht komisch, wenn ausgerechnet 6 weiße Menschen vor einem Millionenpublik über Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze diskutieren?



Exakt das ist nämlich Teil des gesamten Problems.



Herzliche Grüße

Jemand Nichtweißes https://t.co/S0VfyGaTYq — Stephan Anpalagan (@stephanpalagan) June 2, 2020

Auch die Erklärungsversuche der Maischberger-Redaktion stellten die Kritiker nicht zufrieden. Für den Vorschlag „Lasst uns doch alle erst mal die Sendung anschauen und anschließend gerne weiter diskutieren. Machen wir das so?“ gab es noch mehr Gegenwind. Darunter auch von Satiriker Jan Böhmermann und dem ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu. Letzterer wurde für seine Kritik nach eigenen Angaben zeitweise bei Twitter blockiert, ehe er dagegen protestierte.

Nein, machen wir nicht so! Keine Ausrede, wenn über #Rassismus diskutiert wird, dann gehören von Rassismen betroffene Menschen ins Studio. Lernt endlich mit Betroffenen zu reden, statt über sie! Ihr werdet auch von GEZ-Gebühren der POCs finanziert, capice?! @ARDde — Özcan Mutlu (@OezcanMutlu) June 2, 2020

Letztlich hatten die Sendungsmacher ein Einsehen. Drei Tage nach der Bekanntgabe der Gäste verkündete die Redaktion bei Twitter, dass die schwarze US-Wissenschaftlerin Priscilla Layne nun ebenfalls Teil der Sendung sein wird.

Nach dem Tod von #GeorgeFloyd: Droht den #USA jetzt ein Bürgerkrieg? Und welche Rolle spielt Präsident #Trump? Darüber wollen wir sprechen mit der US-Wissenschaftlerin Priscilla Layne (@pdlayne). 📺 "#maischberger. die woche" heute 23:00 @DasErste pic.twitter.com/Zv0r1N6pGX — Maischberger (@maischberger) June 3, 2020

Viele Kritiker zeigten sich beschwichtigt über diese Neusetzunge, obwohl die meisten Reaktionen in ihrer Aussagen dabei blieben, dass die Maischberger-Redaktion schon im Vorhinein anders hätte planen müssen. Wer sich die Sendung ansehen möchte: Die Talkshow läuft heute Abend um 22.45 Uhr in der ARD.

(kron)