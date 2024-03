Konzeptänderung bei der ARD Maischberger jetzt auch mehrmals montags zu sehen

Talkerin Sandra Maischberger (57) ist im April mehrmals auch montagabends im Ersten zu sehen. Ihre gleichnamige Talkshow wird traditionell dienstags und mittwochs spätabends ausgestrahlt. „Der Erfolg von Sandra Maischbergers Talkformat soll durch weitere Sendetermine gestärkt werden, vorrangig am Dienstag- und Mittwochabend und in Einzelfällen auch am Montagabend. Hier nutzen wir die planmäßige Osterpause von „Hart aber fair““, teilte eine Sprecherin der ARD-Programmdirektion auf dpa-Anfrage mit. Mehrere Medien berichteten am Mittwoch darüber. Louis Klamroth, der die Talksendung von Frank Plasberg übernommen hatte, pausiert und kehrt den Angaben zufolge mit seinem Montagabend-Talk wieder am 29. April zurück.