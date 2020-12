In ARD- und ZDF-Sendungen : Söder landet vor Laschet - aber wer ist der Talkshow-König 2020?

In ARD- und ZDF-Sendungen

Karl Lauterbach war mit Abstand der häufigste Gast in einer TV-Talksendung in ARD oder ZDF. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf Keiner wurde öfter zur Diskussion der Corona-Pandemie eingeladen als SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. In den abendlichen Talkshows bei ARD und ZDF kommt er im Jahr 2020 auf über 30 Auftritte.

Die Corona-Pandemie war wenig überraschend das beherrschende Thema in den ARD- und ZDF-Talkshows des Jahres 2020. Dieser Umstand bescherte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die mit Abstand meisten Einladungen zu diesen Sendungen. Auf insgesamt 31 Auftritte kommt der Politiker in den gängigen abendlichen Talkshows.

Wie der Branchendienst Meedia in seinem jährlichen Rückblick aufzeigt, kommt Lauterbach auf ganze 14 Auftritte in den Sendungen „Anne Will“, „Maischberger. die woche“, „Hart aber fair“ und „Maybrit illner“. Damit teilt er sich Platz 1 mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Auf 17 weitere Einladungen kommt der SPD-Politiker alleine in den Sendungen von Markus Lanz, die Meedia aufgrund der höheren Sendefrequenz separat betrachtet hat.