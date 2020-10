TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ : Wer hat Angst vorm Binnen-I?

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ am 05.10.2020. Foto: WDR

Düsseldorf Vom imaginären Ende des Abendlandes bis zu realen Pogromen geht es bei „Hart aber fair“ in wenigen Minuten. Dabei dreht sich die Talkshow eigentlich um Sprache.

Am Montagabend soll es bei „ Hart aber fair “ um Sprache gehen. Schließlich ist das Bewusstsein dafür gewachsen, wie sehr Worte verletzen können.

Binnen-I, gesprochenen Lücke (Gender-Gap) oder „Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft“: Menschen in Bereichen von der Sprachwissenschaft bis zu Behörden experimentieren mit verschiedenen Wegen, um Sprache von Diskriminierung zu befreien. Doch nicht alle Menschen sind offen für Experimente, wie die Talkrunde zeigt.

Der Komiker Jürgen von der Lippe liefert bereits ziemlich am Anfang der Sendung, wofür er gerne eingeladen wird: seine Art von Humor. „Der alte weiße Mann ist eine Dreifachdiskriminierung“, sagt er und schmunzelt. Vorher hat er Goethe bemüht, um auf sein Privileg zu pochen, als Künstler keine Vorschriften zu befolgen. Denn als solche empfinden offenbar drei der fünf Talkgäste sämtliche Ideen für einen anderen Umgang mit Sprache, wie sich bald zeigen soll.

Von Afrodeutsch bis Zigeuner : ABC der Diskriminierung – welche Begriffe was bedeuten

Die Philosophin Svenja Flaßpöhler fühlt sich angesichts ihrer Kritik an der „Me Too“-Bewegung in die rechte Ecke gestellt. „Ich habe keine Angst vor einem Shitstorm“, sagt sie, will dann aber keins der einzelnen Worte sagen, die einen solchen ihren Angaben zufolge auslösen.