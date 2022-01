„Miosga heiße ich“ : Wolfgang Ischinger verwechselt TV-Moderatorin

Hamburg „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga ist am Montagabend bei einem Interview in der Nachrichtensendung mit ihrer ZDF-Kollegin Marietta Slomka vom „heute journal“ verwechselt worden.

Der scheidende Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz , Wolfgang Ischinger, sprach im Interview die Moderatorin so an: „Guten Abend Frau Slomka.“ Miosga erwiderte: „Miosga heiße ich. Hallo, Herr Ischinger, macht nichts.“ In der Folge kam es noch zweimal zu der Namensverwechslung.

Ischinger bat auf Twitter um Entschuldigung für den Fauxpas: „Ich weiss ich weiss. Darf nicht passieren. Eigentlich auch dann nicht, wenn man nur die Kamera, nicht aber das Gegenueber sieht und der Ton so ist, dass man die Fragen nur andeutungsweise versteht. Entschuldigung, verehrte Frau Miosga! Es tut mir sehr leid!“ Miosga antwortete darunter: „Gar nicht schlimm, verehrter Herr Ischinger! Jetzt bekommt ein so wichtiges Thema noch mehr Aufmerksamkeit..“ In dem Gespräch ging es um die russischen Truppen, die in der Nähe zur ukrainischen Grenze stationiert wurden.