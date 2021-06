Aline Abboud wechselt zur ARD : Das neue Gesicht der „Tagesthemen“

Düsseldorf Die ARD holt sich Verstärkung beim ZDF: Aline Abboud tritt bei den „Tagesthemen“ die Nachfolge von Pinar Atalay an, die zu RTL wechselt. Die 33-Jährige kommt von der „heute“-Sendung und soll vor allem für eine jüngere Zielgruppe moderieren.

Nach dem Wechsel eines ganzen Schwungs namhafter Nachrichten-Moderatoren von der ARD zu Privatsendern bedient sich der NDR nun beim ZDF: Aline Abboud soll die Lücke füllen, die Pinar Atalay bei den „Tagesthemen“ hinterlässt. Abboud werde Caren Miosga und Ingo Zamperoni in der Moderation des ARD-Nachrichtenmagazins vertreten, teilte der norddeutsche Sender mit. Die 33-Jährige mit libanesisch-deutschen Wurzeln arbeitet seit 2016 als Redakteurin beim ZDF in der Nachrichtensendung „heute“ und moderiert unter anderem „heuteXpress“. 2018 übernahm sie im „auslandsjournal“ die Rubrik „außendienst“ und 2019 die Moderation des Funk-Formats „DIE DA OBEN!“.

Wenngleich die ARD bei der Suche nach Ersatz beim eigenen Nachwuchs offenbar nicht fündig wurde, so findet der Wechsel immerhin innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien-Familie statt. Der Druck ist da: Die private Konkurrenz versucht gerade eine publizistische Kehrtwende hin zu mehr Seriosität und hat sich auf Einkaufstour begeben: Nach Linda Zervakis, die Hamburg in Richtung München verlassen hat und ab Herbst bei ProSieben eine wöchentliche Liveshow moderieren wird, war auch Pinar Atalay bei der ARD aus- und bei RTL eingestiegen. Spektakulär war schon der Weggang von Jan Hofer zu Konkurrenz, wenngleich die Gründe dafür offensichtlicher sind als die seiner beiden Kolleginnen: Der ehemalige Chefsprecher der „Tagesschau“ hatte nach 36 Dienstjahren die Altersgrenze erreicht.

Nun also die nächste Personalie: Aline Abboud ist nach den Worten von Marcus Bornheim, Chefredakteur von ARD-aktuell, „eine hervorragende Moderatorin, die sowohl klassische Nachrichtensendungen als auch Social-Media-Nachrichtenformate für eine junge Zielgruppe moderieren kann.“ Als Expertin für den Nahen Osten sei sie zudem eine journalistische Verstärkung für die „Tagesthemen“. Im Falle Abbouds ist der Osten sogar deutlich näher als in dieser wenig aussagekräftigen Verlautbarung zum Ausdruck kommt: Aline Abboud wurde kurz vor der Wende in Ost-Berlin geboren. Sie wuchs im Stadtteil Pankow auf, als Kind eines Fotografen, der in den 80er Jahren als Christ aus dem Libanon in die DDR zum Studium emigriert war, und einer deutschen Apothekerin.