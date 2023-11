KI-generierte Beiträge Tagesschau warnt vor gefälschten Audio-Dateien mit „Entschuldigung“

Insgesamt kursierten drei Audio-Dateien mit angeblichen Entschuldigungen für „bewusste Manipulation“ und „Lügen“ in der Berichterstattung. Thematisch gehe es um den Krieg in der Ukraine, um Demonstrationen und die Corona-Pandemie. So habe die Tagesschau etwa gelogen, als sie „anständige Bürger aus der Mitte der Gesellschaft als Rechtsextreme, Reichsbürger oder Corona-Leugner denunziert“ habe. Außerdem lüge man zum Krieg in der Ukraine, „um allein Putin die Schuld an der Eskalation in die Schuhe schieben zu können“ und habe wider besseres Wissen Lügen über Covid-19-Impfungen verbreitet.