Pannen & Außergewöhnliches Die schönsten Momente bei „Tagesschau“ und Tagesthemen“

Seit 1952 informiert die „Tagesschau“ in der ARD ihre Zuschauer über alle wichtigen Geschehnisse in Deutschland und der Welt. Im Jahr 1978 kam dann die Sendung „Tagesthemen“ hinzu. Jede Ausgabe der beiden Sendungen wird vom NDR produziert und live aus Hamburg ausgestrahlt. Bei so vielen Livesendungen kommt es über die Jahre hinweg immer wieder zu Pannen und Patzern, aber auch immer wieder zu schönen Momenten.