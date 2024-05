„Tagesschau“-Sprecherin So denkt Susanne Daubner über lustige Pannen im Live-Fernsehen

Im Interview sprach Daubner, die seit 25 Jahren bei den ARD-Nachrichten vor der Kamera steht, auch über ihre ersten Schritte als Hörfunk- und TV-Journalistin. So viel sei schon mal gesagt: Vor der Kamera war sie nicht so aufgeregt wie vor dem Radio-Mikrofon. „Solche einmaligen Momente vergisst man nicht. Wobei die erste ‚Tagesschau‘ für mich relativ entspannt verlief, da es nur eine kurze Ausgabe um 13 Uhr war. Bei meiner ersten Nachrichtensendung im Hörfunk 1987 war ich allerdings sehr aufgeregt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil mein Herz so laut gepocht hat, dass ich dachte, kein Mensch versteht mich, mein Herzschlag übertönt alles“, gab Daubner zu Protokoll.