"Können wir bitte auf die Zwölf gehen?" Teleprompter treibt „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa zur Verzweiflung

Nun erwischte es Daubners Kollegen Jens Riewa (60), den in der Sendung am Montagabend die Technik im Stich ließ. Nachdem er die Zuschauer begrüßt und die ersten Meldungen souverän vorgetragen hatte, verabschiedete sich der Teleprompter. Das brachte den erfahrenen Sprecher vollkommen aus dem Konzept. Irritiert und sichtlich überfordert starrte er sekundenlang in die Kamera. Hilflos setzte Riewa zu einer Meldung an, die er bereits vorgelesen hatte. Dieser Patzer brachte ihn endgültig aus dem Konzept.