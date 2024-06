Keine Fremdworte, kaum Nebensätze, wenige Silben „Tagesschau“ gibt es ab sofort auch in einfacher Sprache

Die Zielgruppe sei sehr vielfältig, so Bornheim: „Menschen, die kognitive Probleme haben, komplizierte Inhalte und Texte zu verstehen. Dann haben wir natürlich viele Menschen, die aufgrund von Krankheiten - Schlaganfällen zum Beispiel - Probleme haben, Nachrichten wirklich zu verstehen und sie nachzuvollziehen. Immer größer wird auch der Anteil derjenigen in Deutschland, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, also eine Migrationsgeschichte mitbringen. Und für alle diese Gruppen wollen wir eine „Tagesschau“ in einfacher Sprache anbieten.“