„Dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit“ Das sagt Susanne Daubner nach ihrem Lachanfall in der „Tagesschau“

„Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner ist froh, ihren Lachanfall am Mittwoch mitten in den Morgennachrichten unter Kontrolle gebracht zu haben. „Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder“, sagte die 62-jährige Sprecherin der „Bild“-Zeitung. Ausgelöst worden sei ihr Lachanfall durch eine Situation, die sie „gar nicht so richtig erklären“ könne. „Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte: Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit.“