Forscher über Daubners Lachanfall „Lachen ist wie ein epileptischer Anfall, der Spaß macht“

Daubner ist nicht die erste Nachrichten-Sprecherin, der das passiert. 1988 bekam Sprecherin Dagmar Berghoff live in der „Tagesschau“ einen Lachanfall. Berghoff wollte berichten, dass Tennis-Ass Boris Becker das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen hatte. Dabei verhaspelte sie sich im ersten Satz. Statt „WCT“ sagte sie zunächst „WC“, um dann das „T-Turnier“ hinterher zu schieben. Danach gelang es ihr nicht, ihr Lachen zu unterdrücken. Begleitet von Glucksen und einem „Entschuldigung“ bekamen Millionen von Fernsehzuschauern die Lottozahlen verlesen. Diesen und viele weitere lustige Momente in der „Tagesschau“ und in den „Tagesthemen“ haben wir hier gesammelt.