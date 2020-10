Die 14. Staffel startet : Alles was Sie über das „Supertalent“ wissen müssen

Dieter Bohlen ist Juror beim „Supertalent“. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Düsseldorf Das „Supertalent“ geht in die nächste Runde. Mit dabei sind zwei neue Jury-Mitglieder, eine Moderatorin, die auch schon mal in der Jury saß, viele Talente und natürlich Dieter Bohlen. Hier lesen Sie alles, was Sie über die Show wissen müssen.

Am 17. Oktober startet „Das Supertalent“ in die 14. Staffel. Dann sucht der Sender RTL wieder außergewöhnliche und besondere Talente.

Was passiert in der Show „Das Supertalent? Dort treten talentierte und nicht weniger talentierte Menschen vor einer vierköpfigen Jury an und führen vor, was sie können. Oder meinen, zu können. Das können Sänger, Artisten, Tänzer, aber auch Menschen mit anderen besonderen Talenten sein. Ist ein Jurymitglied von der Darbietung überzeugt, drückt es den grünen Buzzer, ist es nicht überzeugt drückt es auf den roten Buzzer. Außerdem gibt es noch den goldenen Buzzer, mit ein Jurymitglied alle anderen Juroren überstimmen und die potenziellen Supertalente eine Runde weiter bringen kann. Diesen goldenen Buzzer kann jeder Juror nur einmal pro Staffel drücken. Wer das Finale gewinnt, darf den Titel "Supertalent 2020" tragen und gewinnt 50.000 Euro.

Wann startet "Das Supertalent" 2020? Die erste Folge wird am 17. Oktober auf RTL ausgestrahlt, das Finale findet am 19. Dezember statt.

Das sind die Sendetermine von "Das Supertalent" im Jahr 2020 Das Supertalent läuft ab Samstag, dem 17. Oktober, jeden Samstag um 20:15. Finale ist am 19. Dezember.

Wo wird "Das Supertalent" im TV und Stream übertragen? Im TV zeigt der Sender RTL die Show. Außerdem ist sie über kostenpflichtigen den RTL-Livestream bei TV Now zu sehen. Auf TV Now können Sie auch die einzelnen Sendungen nach der Ausstrahlung auch auf Abruf schauen.

Wer moderiert das Supertalent? Festes Bestandteil der Moderation bleibt Daniel Hartwich, der die Sendung schon seit der zweiten Staffel moderiert. Neu dabei ist dagegen Victoria Swarovski. Die 27-Jährige war 2016 schon Jurymitglied beim Supertalent, seit 2018 moderiert sie an der Seite von Daniel Hartiwich die RTL-Sendung „Let’s Dance“.

Foto: dpa, hka tba 14 Bilder Das sind die bisherigen Gewinner von "Das Supertalent"

Wer sitzt 2020 in der Jury bei "Das Supertalent"? Mit dabei sind die alteingesessenen Jurymitglieder Bruce Darnell und Chefjuror Dieter Bohlen. Neu sind der Comedian Chris Tall und die ehemalige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki.

Wer sind die Gewinner der vergangenen Jahre? Im vergangenen Jahr gewann ein Tier die Show. Der akrobatische Chihuahua Percy holte sich mit seinem Herrchen, dem Handstandakrobaten Christian Stoinev, den Sieg. Es war nicht, dass erste Mal, dass die Kombination aus Mensch und Hund beim Supertalent erfolgreich war. 2009 gewann Yvo Antoni, der mit seiner Hündin PrimaDonna eine Hundedressur zeigte, 2013 holten sich Lukas Pratscher mit seinem Hund Falco und einer „Dog-Dance“-Einlage den Sieg. Die Show wird seit 2007 ausgestrahlt, erster Gewinner war der Opernsänger Ricardo Marinello.

