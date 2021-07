RTL-Show : Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalsky bilden neue „Supertalent“-Jury

Köln Lukas Podolski, Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky werden ab Herbst in der neuen Jury der beliebten RTL-Talentshow sitzen. Der Sender hatte im Frühjahr angekündigt, die Show neu aufstellen zu wollen.

Auch Michael Michalsky hat Jury-Erfahrung. Der Modedesigner saß drei Jahre lang an der Seite von Heidi Klum in der Auswahlcrew von“ Germany’s next Topmodel“. RTL formuliert das so: „Seinen Blick für das Gewisse Etwas setzt er auch ab Herbst 2021 wieder ein – als neuer Supertalent-Juror. Als kreatives Genie freut er sich ganz bestimmt schon auf ausgefallene Ideen, Hingucker-Auftritte und natürlich auch das eine oder andere besondere Kostüm.“

Am meisten freut sich Podolski auf die Showmomente mit Kids auf der Bühne. „Ich bin ja ein Mensch, der gerne mit Kindern zusammen ist. Ich freue mich da einfach auf Kinder.“ Über seinen Jury-Vorgänger Dieter Bohlen fand der einstige Nationalspieler lobende Worte: „Der Dieter Bohlen kommt ja aus einer ganz anderen Richtung als ich. Man kann das auch nicht miteinander vergleichen. Und ich will auch nicht irgendwie ihn ersetzen“, sagte Podolski. „Ich denke, was er in den letzten Jahren hier geleistet hat, das war top. Da wird auch niemand anders rankommen an ihn und wird es auch keiner besser machen können. Von daher will ich mich auch mit ihm nicht vergleichen, aber jetzt geht es in eine andere Richtung. Es sind neue Leute am Pult.“