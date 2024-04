Nickelodeon-Serien Super RTL will Kinder-Fernsehsender Nickelodeon übernehmen

Der TV-Sender Super RTL will den Fernsehsender für Kinder, Nickelodeon, kaufen. Das bestätigte RTL Deutschland, zu dem Super RTL gehört, am Dienstag in Köln dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage. Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt der Freigabe des Bundeskartellamts. Nickelodeon ist die globale Unterhaltungsmarke für Kinder von Paramount. Super RTL richtet sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche. Zuerst hatte das Onlinemedium DWDL darüber berichtet.