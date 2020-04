„Let’s Dance“-Kandidat : „Superhändler“ Sükrü Pehlivan kommt wegen Teilnahme in echte Zeitnot

Sükrü Pehlivan ist der Horst Lichter von RTL. Er hat mit seinen Trödelsendungen eine Nische geschaffen, nun versucht er sich im Tanzen. Das wird eine heikle Mission. Auch zeittechnisch, sagt er.

Vom Trödel zum Parkett – für Pehlivan kein leichtes Unterfangen, aber machbar, wie er sagt: „Ich meine klar, am Anfang geht man in so eine Geschichte rein, indem man sagt: "Super, ich bin dabei!" Wann hätte ich sonst die Zeit gefunden, tanzen zu lernen? So muss ich tanzen lernen. Ich möchte ja tanzen lernen. Es ist erst mal gut, die ersten paar Runden zu überstehen.“ Wenn er unter die ersten Fünf komme, sei es super. Aber im Hinterkopf habe man immer: „Auf dem Podest zu stehen, ist natürlich wahrscheinlich viel besser“, sagte der Trödelhändler mit türkischen Wurzeln im Interview mit RTL.