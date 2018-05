Frankfurt/M.: "Süddeutsche" trennt sich von Karikaturisten

Frankfurt/M. Eine Israel-Karikatur zog Antisemitismus-Vorwürfe nach sich. Zeichner Dieter Hanitzsch weist diese Tendenzen zurück.

Die am Dienstag erschienene Karikatur zeigt den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Gestalt der Gewinnerin des Eurovision Song Contest, Netta. Er hält eine Rakete mit Davidstern in die Höhe. In den Mund gelegt ist ihm der traditionelle jüdische Ausspruch "Nächstes Jahr in Jerusalem". Netanjahu ist mit großen abstehenden Ohren dargestellt, was als antisemitisches Stereotyp gilt.