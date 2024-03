Ärztin bei Markus Lanz: „Fünf Joints täglich zu nutzen, ist höflich gesagt wahnsinnig“

Unterdessen stürben zwischen 60.000 und 70.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr unmittelbar an den Folgen von Alkohol, auch hier werde Lanz zufolge bestenfalls scheinheilig verhandelt. Der Moderator will wissen: Was ist das Oktoberfest, das ein Bürgermeister zuletzt den “größten Drogentreff der Welt” nannte, für CSU-Mann Huber? Der CSU-Politiker sagt, es sei “wie viele andere Volksfeste auch in Bayern gelebte Tradition und Ausdruck einer gewissen Lebensfreude.”

Nathalie Stüben, die ein Buch über ihren Ausstieg aus der Alkoholsucht geschrieben hat und einen Podcast zum Thema veröffentlicht, kritisiert wie Alkohol als harmloses Genussmittel dargestellt werde. “Das ist fatal”, sagt sie. “Jeder Vierte bekommt im Leben Probleme mit Alkohol - das ist keine kleine Minderheit.” Sie hofft auf bessere Kommunikation und “ein anderes Bewusstmachen dieser Droge”. Von Huber wünscht sie sich, dass er beispielsweise nicht mit Bierglas für Fotos posiert, sondern stattdessen “ein bisschen Mut in der Alkoholpolitik zeigt”.

Als Huber sich wehrt und sagt “Alkohol gehört als Kulturgut mit dazu” kritisiert sie: “Kulturgut ist ja nicht unbedingt kultiviert. Es war auch mal Kultur dass wir in Hörsälen rauchen, oder dass wir Menschen auf Scheiterhaufen verbrennen oder Kinder schlagen”, sagt die frühere Journalistin. “Da haben wir uns ja auch weiterentwickelt und gesehen: das ist grausam. Die laxe Alkoholpolitik ist auch grausam.”