„Tatort“-Nachlese : Die Rache einer Frau

Stuttgart „Du allein“ ist der 25. Fall des Stuttgarter Teams Lannert/Bootz und eines Jubiläums absolut würdig. Spannend bis zum Schluss, berührend und mit einer hervorragend besetzten Nebenrolle.

Worum ging es? Ein Unbekannter erschießt in Stuttgart scheinbar wahllos Menschen und will drei Millionen Euro erpressen. Als die Lösegeldübergabe scheitert und das Morden weitergeht, erkennen die Stuttgarter „Tatort“-Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare), dass es doch eine Verbindung zwischen den Opfern gibt und die Erpressung sie davon ablenken soll.

Worum ging es wirklich? In Wahrheit ist es die Geschichte einer Frau, die ihre große Liebe rächt und vier Menschen, die sie für seinen Tod verantwortlich macht, töten will. Sie war jahrelang die Geliebte, und als der Mann sich endlich für sie entscheidet, stirbt er im Vorraum einer Bank an einem Herzinfarkt, weil ihm niemand hilft. Die Rückblenden, in denen von dieser Liebe erzählt wird, sind besonders berührend, weil sie so viel Wärme und Glück ausstrahlen.