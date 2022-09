Stuttgarter Tatort „Der Mörder in mir“ : Wenn nichts Gutes mehr passiert

Stuttgart Der sehenswerte Stuttgarter Fall „Der Mörder in mir“ stellt das „Tatort“-Publikum vor eine Gewissensfrage. Wie soll ein kleiner Fehler mit fataler Wirkung bestraft werden? Nur an einer Stelle möchte der Zuschauer genervt soufflieren.

Worum es wirklich ging „Das war ein armer Hund, ein Alkoholiker, wer weiß, wie lange der noch gelebt hätte“, fragt Johanna Dellien (Christina Hecke) und setzt ihren Mann unter Druck, sich nicht zu stellen. Laura Rensing, die Mutter eines Schulkameraden ihrer Tochter Fritzi, könnte die Familie auffliegen lassen, weil sie die Mütze des Toten in Delliens Auto gefunden hat. Doch auch sie ist gebannt von dem Status der Familie und geneigt, den einzigen Fehler zu vertuschen. Drehbuchautor und Regisseur Niki Stein konstruiert geschickt und sehenswert ein Dilemma, in dem sich sowohl die Kommissare als auch die Zuschauer wiederfinden. Darf eine falsche Entscheidung das Leben eines bisher rechtschaffenen Menschen so massiv beeinflussen? Es war zwar nur ein Moment der Unachtsamkeit, der allerdings einen Menschen das Leben kostet und so alles verändert. Das Abwägen von Lebensleistungen – hier der erfolgreiche Anwalt und Familienvater, dort ein gescheiterter Obdachloser – verlockt zu einfachen Annahmen. So simpel macht es einem der starke Krimi zum Glück aber nicht. Auch dank des Endes.