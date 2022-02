Stunksitzung 2022 : „Ausgefallenste Stunksitzung“: Besser als nichts

Meinung Köln Erzbischof Wölki kommt in die Hölle, der Kanzler hat Husten, Beschäftigte in der Pflege suchen die Grenzerfahrung – die Macher der Kölner Stunksitzung lassen sich von Corona nicht ausbremsen und stellen ein „Notprogramm“ auf die Beine. Zum Glück!

Ein bisschen Stunksitzung geht also doch! Wer am Altweiber-Donnerstag mitlachen will, ist am Abend im WDR-Fernsehen richtig. Denn da ist zu sehen, was die Stunker trotz Absage aus ihrem aktuellen Programm retten konnten. Die „ausgefallenste Stunksitzung“ macht Lust auf mehr. Denn präsentiert werden neben altbekannten Gags früherer Jahre vier neue Sketche, die am Rande der Mitternachtsspitzen im alten Wartesaal aufgenommen wurden.