Kultserie mit Christoph Maria Herbst „Kinder, ganz kurz mal eben“ – Kommt Stromberg zurück ins TV?

In der mehrfach prämierten Kultserie „Stromberg“ spielte Christoph Maria Herbst in fünf Staffeln und einem Kinofilm Bernd Stromberg, der in der fiktiven Capitol Versicherung AG die Abteilung Schadensregulierung M–Z leitet und seinen Kolleginnen und Kollegen das Leben oftmals zur Hölle macht. Ganz im Stil des britischen Vorbilds „The Office“ begleitet ein Kamerateam in einer Mockumentary den Alltag im Büro. Nachdem der Film die Geschichte eigentlich abgeschlossen hatte, könnte es nun doch eine Fortsetzung geben.