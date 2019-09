Frühstücksfernsehen aus der Konserve : Warnstreik behindert Live-Sendung des ARD-„Morgenmagazins“

Köln Ein Warnstreik hat am Mittwochmorgen das ARD-„Morgenmagazin“ lahmgelegt. Es wurde eine Aufzeichnung vom frühen Morgen gesendet.

Wegen eines Warnstreiks beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) haben ARD und ZDF das „Morgenmagazin“ am Mittwoch nicht live senden können. „Das reguläre Morgenmagazin entfällt auf Grund eines Warnstreiks. Sie sehen eine Aufzeichnung von heute früh“, blendete die ARD am frühen Morgen im laufenden Programm ein.

Auch beim Bayerischen Rundfunk (BR) hatten Verdi und der Bayerische Journalisten-Verband und Redakteure und freie Journalisten für Mittwoch zu befristeten Warnstreiks aufgerufen. Der BR versuche, die Auswirkungen auf das Programm so gering wie möglich zu halten, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag in München mit. Dennoch könne es zu Beeinträchtigungen im Ablauf oder zeitweisen Sendeausfällen kommen.