Abo-Modell startet in Deutschland Das bieten die neuen „Primetime Channels“ auf Youtube

Zu den Sendern, die in Deutschland verfügbar sein werden, gehören ARD Plus, Crime + Inves­tiga­tion Play, European League of Foot­ball, Fern­sehen mit Herz (Romance TV, Heimat­kanal, GoldStar TV), Motor­vision TV, Sport1+, Sport­digital Fußball, History Play und World of Free­sports. In Kürze folgen eSports1, Berg­blick TV, Waid­werk und Jukebox.