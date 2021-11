Love Hard

Natalie (Nina Dobrev) aus Los Angeles scheint endlich den Mann ihrer Träume gefunden zu haben. Über eine Dating-App hat sie den 30-jährigen Josh (Jimmy O. Yang) kennengelernt, der all das vereint, was sie sich von einem Partner gewünscht hat. Es gibt jedoch ein Problem: Josh lebt in New York und damit auf der anderen Seite des Kontinents. Natalie beschließt, ihn an Weihnachten zu überraschen. Und muss schnell feststellen, dass sie auf ein gefälschtes Profil hereingefallen ist.