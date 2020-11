Zeit der Geheimnisse

Kein Kitsch-Film, dafür eine tolle Mini-Serie aus Deutschland über Weihnachten und die Frauen einer ungewöhnlichen Familie. Mutter Sonja (Christiane Paul/Foto vorne) und ihre Töchter Vivi (Svenja Jung/ Foto hinten) und Lara (Leonie Benesch) führen ganz unterschiedliche Leben - und sind nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Zum Weihnachtsfest kommen sie im Haus von Großmutter Eva (Corinna Harfouch) zusammen. Dem Haus, in dem sie alle aufgewachsen sind, und in dem so manches Geheimnis schlummert.