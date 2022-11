Fortsetzungen, Neues, Serien : Das sind schönsten Weihnachtsfilme auf Netflix

Düsseldorf Jetzt ist die beste Zeit, um sich mit weihnachtlichen Filmen und Serien auf die Feiertage einzustimmen. Das sind die Highlights beim Streaminganbieter Netflix.

Traumhafte Winterlandschaften, Wünsche, die endlich erfüllt werden und natürlich eine Liebesgeschichte - viele Weihnachtsfilme funktionieren nach demselben Schema. Doch gerade die modernen Märchen mit dem garantierten Happy End sorgen für das heimelige Gefühl, nachdem wir uns in der Vorweihnachtszeit so sehnen. Und was gibt es Schöneres, als die Weihnachtstage mit den Liebsten und einem tollen Film zu verbringen? Dazu ein Glas Punsch oder ein Kakao, dicke Socken - perfekt.