Sonderfolgen von beliebten Serien Das sind die schönsten Weihnachtsepisoden

Modern Family, Das letzte Weihnachten (Staffel 11, Folge 9)

In der Weihnachtsfolge der letzten Staffel der Serie geht es heiß her, zu viele Konflikte liegen in der Luft. Cam hatte in Missouri ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle als Cheftrainer, hat seinem Mann Mitch aber nichts davon erzählt. Der ist misstrauisch und schnüffelt zusammen mit Hailey, die gerade Zwillinge bekommen hat, endlich wieder Wein trinken darf und Lust auf Drama hat, in dessen Handy herum.

Claire möchte das Jobangebot ihres Vaters Jay nicht annehmen und weicht ihm aus. Gloria verheimlicht Phil, dass sie sich trotz deren guter Zusammenarbeit nach einer neuen Stelle als Maklerin umgesehen hat. Und Luke und Manny haben sich verkracht, weil Luke mit Mannys Ex-Freundin Sherri rumgeknutscht hat.