Hype um „One Piece“ Die erfolgreichsten Netflix-Serien im Überblick

Nach nur wenigen Tagen schaffte die Manga-Verfilmung „One Piece“, was bisher nicht mal „Wednesday“ und „Squid Game“ gelungen war: In 84 Ländern landete das Piraten-Abenteuer aus der Feder von Eiichirō Oda auf Platz 1 der Netflix-Charts. Innerhalb von einer Woche schauten sich die Abonnenten des Streamingdienstes die Serie über 140 Millionen Stunden an.