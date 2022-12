Tim Burton führte Regie Netflix-Serie „Wednesday“ stellt neuen Rekord auf

In gerade einmal fünf Tagen haben laut Netflix mehr als 50 Millionen Haushalte die neue Fantasy-Serie „Wednesday“ mit Jenna Ortega (20) in der Rolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family angeschaut. „Die Serie hält jetzt den Rekord bei den Stunden, die in einer Woche bei einer englischsprachigen TV-Serie auf Netflix gezählt wurden“, teilte der Streamingdienst am Dienstag mit.