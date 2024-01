“Star Trek: Deep Space Nine“ Die Mutter aller modernen Serien

Ironischerweise wäre so viel Konflikt und Entwicklung und Uneindeutigkeit dem „Star Trek“-Schöpfer Gene Roddenberry nicht in die Tüte gekommen – doch dieser war am 24. Oktober 1991 an Herzproblemen gestorben. Seine Assistentin Susan Sackett erklärte im Buch „The Fifty-year mission: The next 25 years“: „Er hat ‚Deep Space Nine’ nicht genehmigt. Er hat es gehasst und wollte nicht, dass sie es produzieren.“ Die Macher der Serie hätten schlicht „gelogen und gesagt, er hätte es genehmigt.“