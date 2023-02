Herzschmerz und Romanze Diese Filme können Sie am Valentinstag streamen

Pünktlich zum 14. Februar wartet Netflix mit einigen Klassikern in Sachen Herzschmerz und Romantik auf. So hat der Streamingdienst beispielsweise lustige Klassiker wie "Crazy, Stupid, Love" mit Ryan Gosling und Emma Stone im Programm. In der unkonventionellen Liebeskomödie hilft ein Womanizer einem vor der Scheidung stehenden Familienvater ins Single-Leben – verliebt sich dabei aber selbst. Wahlweise kann man sich auch die romantische Komödie „Freunde mit gewissen Vorzügen“ anschauen, in der Mila Kunis und Justin Timberlake erst den Rahmen für ihre Freundschaft weiten, ehe sie sich dann doch ineinander verlieben.