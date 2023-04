US-Hit „That’s my Jam“ Bill und Tom Kaulitz bekommen Musikshow – diese Promis sind zu Gast

Im Original wird die Show seit Ende November 2021 von Jimmy Fallon moderiert. Der holt sich darin jeweils zwei Duos an die Seite, die zu musikalischen Challenges, wie Lip-Sync-Karaoke, Luftgitarre oder Mash-up gegeneinander antreten. Als Gäste in der ersten Staffel waren Stars wie Ariana Grande, Rita Ora, Kate Hudson, John Legend, Chance the Rapper und Normani mit dabei. In der deutschen Version der Show treten 24 Prominente in sechs Folgen jeweils im Duo in Musik- und Wissensspielen gegeneinander an.