“The Gentlemen“ als Netflix-Serie Guy Ritchie übertrifft sich selbst – buchstäblich

Der Enterbte ist außer sich: „So läuft das nicht!“, brüllt er den noblen Notar an: „Fragen Sie Gott, fragen Sie den Premierminister oder das verdammte Parlament!“ Aber die (Toten-)Messe ist gelesen, und der Spaß beginnt. Unnachahmlich lässt Guy Ritchie den Familienclan aus der Oberschicht auf seine gewohnt bizarren Unterweltvertreter prallen, zwingt die da oben in den Maß- und die da unten in den Trainingsanzügen an denselben Tisch. Erstere können gar nicht so schnell pikiert die Augenbraue hochziehen, wie sie auf Augenhöhe mit Letzteren geraten und dann deren Hilfe erbetteln müssen (zwecks Beschaffung von Bargeld und Beseitigung der einen oder anderen Leiche zum Beispiel).