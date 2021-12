Science-Fiction-Epos bei Amazon Prime : „The Expanse“ findet würdiges Ende

Die 6. Staffel von „The Expanse“ startet am 10. Dezember. Foto: Amazon Studios

Am 10. Dezember startet die sechste und letzte Staffel von „The Expanse“ bei Amazon Prime. In nur sechs Folgen findet die Geschichte ihr packendes, aber auch ein wenig überhastetes Ende. Wir konnten die Folgen vorab sehen. Achtung: Der Text enthält Spoiler zu den vergangenen Staffeln.

Es war absehbar, und doch ist es für Fans ein trauriger Abschied – von dem legendären Raumschiff „Rosinante“ und ihrer zusammengewürfelten Besatzung: Die sechste Staffel von „The Expanse“ ist die letzte. Denn in den Büchern, denen die Serie folgt, gibt es nach Band 6 einen Zeitsprung von knapp 30 Jahren. Es bot sich für Amazon also an, nun auch bei der Streaming-Fassung einen Schnitt zu machen – der tatsächlich erfolgt.

Davor aber wird die Geschichte in sechs Folgen sehr rasant und dicht erzählt zu ihrem vorläufigen Ende geführt: Die Erde steht mit dem Rücken zur Wand. Schon in der fünften Staffel haben Asteroiden-Einschläge den Planeten verwüstet. Damit hört Marco Inaros indes nicht auf. Er ist der charismatische Anführer der neuen Gürtler-Nation, die auf Asteroiden und den äußeren Planeten unseres Sonnensystems lebt und arbeitet. Vor allem aber fühlt man sich ausgebeutet von Erde und Mars. Inaros indes verspricht, sie in eine strahlende Zukunft zu führen. Auch mit der Hilfe von Asteroiden, die er immer wieder auf einen Kollisionskurs mit der Erde führt. Und mit jedem Einschlag „sterben wir ein wenig mehr“, stellt UN-Generalsekretärin Chrisjen Avasarala fatalistisch fest.

Es muss etwas passieren, um das Blatt in Kampf zu wenden. Und dabei spielt natürlich die „Rosinante“ unter James Holden eine tragende Rolle. Aus politischen Gründen. Das Schiff gehört offiziell keiner Fraktion an. Scheitert sie bei ihrer Mission, kann sich jeder distanzieren. Hat sie indes Erfolg, können sich alle hinter ihr versammeln. Und tatsächlich findet sie den Schlüssel, um den Krieg zu beenden. Doch Inaros ist so charismatisch wie intelligent und vorausschauend - und vor allem skrupellos. Er spricht von Freiheit für sein Volk. Er hat indes kein Problem damit, Tausende von ihnen zu opfern oder verhungern zu lassen. Für die Sache, wie er sagt. Für sein Ego, wie es scheint. Und sein Sohn Filip ist Inbegriff der Zerrissenheit, die Inaros begleitet: Sein Glaube an den Freiheitskampf erodiert mit jeder grausamen Entscheidung seines Vaters. Doch Filip ist schon zu weit gegangen, um noch unschuldig zu sein oder umzukehren.

Über sechs Folgen ist es ein packendes Hin und Her in diesem Krieg. Zwischen Vater und Sohn, zwischen den Kriegsparteien Erde, Mars und Inaros, aber auch zwischen den Besatzungsmitgliedern der Rosinante. Denn die müssen unter anderem mit dem Tod ihres Piloten Alex fertig werden. Die langsam gewachsene Verbundenheit zeigt kleinere und größere Risse. Die Crew muss erst wieder zueinanderfinden. Und da offenbart sich die Schwäche der begrenzten Zahl von Episoden: Während die vielen inneren und äußeren Konflikte spannend entwickelt werden, kommen die Lösungen bisweilen recht schnell. Zwei zusätzliche Folgen hätten der sechsten Staffel gutgetan.