Netflix-Hit : Fünfte „The Crown“-Staffel ist in 88 Ländern in Top 10

Berlin Die fünfte Staffel der Queen-Serie „The Crown“ hat es in ihren ersten Tagen online in den globalen Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien auf Platz eins geschafft. Die neue Staffel widmet sich den unrühmlichsten Kapiteln im Leben des damaligen Thronfolgers und jetzigen britischen Königs Charles III.

Die am vergangenen Mittwoch veröffentlichten zehn Folgen stehen den Angaben zufolge derzeit in 88 Ländern in den Top Ten der Kategorie „TV“, also Serien. Nummer eins ist die von wahren Begebenheiten inspirierte fiktionale Serie von Peter Morgan demnach zum Beispiel in Großbritannien, in den USA, in Australien, Kanada, Frankreich, Schweden, Dänemark, Norwegen, in der Schweiz, in Österreich und Deutschland.