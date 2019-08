Britische Erfolgsserie : „The Crown“ startet im November in die dritte Staffel

Düsseldorf Nun ist es offiziell: Die dritte Staffel der britischen Erfolgsserie „The Crown“ startet am 17. November auf Netflix. Der Streaming-Dienst veröffentlichte ein kurzes Video mit der neuen Schauspielerin der Queen.

Durch einen Türspalt hindurch wird der Blick in ein Zimmer gelenkt, vermutlich im Buckingham Palast. Auf einem kleinen Tisch stehen drei Fotos, ein großes Gemälde hängt an der Wand. Eine Uhr tickt im Hintergrund, schnell und stetig. Dann tritt die Queen ins Bild.

So kündigt Netflix die lang ersehnte dritte Staffel der Erfolgsserie „The Crown“ an, die mit einer neuen Schauspielerin als Queen Elisabeth II. am 17. November erscheint. Olivia Colman ersetzt damit Claire Foy, die für den Lebensabschnitt, um den es in der dritten Staffel geht, zu jung ist. In der neuen Staffel wird es auch um das Leben von Lady Diana gehen, die von Emma Corrin gespielt wird.