Die Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ erzählt die Geschichte des englischen Königshauses und beleuchtet in jeder Staffel etwa einen Lebensabschnitt von Queen Elisabeth II. Die Serie startet in dem Zeitraum, in dem die junge Elisabeth die Krone übernimmt und reicht bis in die 2000er. Um diese zeitlichen Sprünge glaubhaft zu transportieren, schlüpfen in der Serie verschiedene Schauspieler in die Hauptrollen. Eine Chronik in Bildern.