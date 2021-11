Transparenzoffensive des Streaming-Giganten : Netflix veröffentlicht Top-10 der meistgesehenen Filme und Serien

Düsseldorf Spätestens seit dem Mega-Erfolg von „Squid Game“ ist klar: Die Abrufzahlen von Netflix sind astronomisch hoch. Jetzt startet der Anbieter eine Transparenzoffensive und veröffentlicht wöchentlich die Top-10 der meistgesehenen Filme und Serien.

Dass der Streaming-Anbieter Netflix in der Corona-Pandemie immer mehr Nutzer hinzugewonnen hat, ist eigentlich kein Geheimnis. Dennoch machte das Portal stets keine konkreten Angaben zu den Klickzahlen seiner User. Mit einem neuen Tool soll sich das nun ändern. Für zahlreiche Länder kann nun genau verfolgt werden, welcher Film, welche Serie in welchem Land am meisten angesehen wird. Die Auflistung basiert laut eigenen Angaben des Unternehmens auf der Gesamtzahl der Streaming-Stunden, also wie lange Kundinnen und Kunden eine Serie, einen Film oder eine Dokumentation angesehen haben.