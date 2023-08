Mediatheken und Streamingdienste Diese Serien-Neuerscheinungen kommen im September

Wenn in neue Serien investiert wird, dann eher in solche, die an bereits etablierte Franchises andocken. Bei MagentaTV wird so das „The Walking Dead“-Universum weitergeführt (für Oktober ist „The Walking Dead: Dead City“ angekündigt), Disney+ wird nicht müde, die Erzählwelten von „Star Wars“ und dem Marvel-Reich weiter auszuschlachten, und bei AppleTV+ geht demnächst mit „Monarch: Legacy of Monsters“ das sogenannte „Mosterverse“ rund um Godzilla, King Kong & Co. in eine neue Serien-Runde.