Studie Dieser Streamingdienst hat den größten „Suchtfaktor“

Unter den deutschen Anbietern werde das Markenimage von RTL+ am besten bewertet, obwohl Design und Technik des Dienstes als am schwächsten eingeschätzt würden, teilte HMR International mit. ARD und ZDF überzeugten mit ihren Informationsprogrammen, hier seien allerdings die internationalen Anbieter zum Beispiel bei Dokumentationen bereits gleichauf. Wenn es um fiktionale Serien und Filme gehe, habe Disney+ am besten abgeschnitten.