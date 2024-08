Netflix, Disney+ und Co. Diese Filme und Serien erscheinen im Herbst bei Streamingdiensten

Hach, Paris, Stadt der Liebe. Im wirren Privat- und Geschäftsleben der Amerikanerin Emily (Lily Collins), die in der französischen Hauptstadt ihr Glück sucht, geht es weiter. Die erste Hälfte der vierten Staffel erscheint am 15. August bei Netflix und die zweite (Folgen 6 bis 10) dann am 12. September. Auch Philippine Leroy-Beaulieu als Vorgesetzte Sylvie Grateau ist wieder in der kitsch- und klischeebeladenen Erfolgsserie dabei.