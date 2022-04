Netflix-Hit : Neuer Trailer zur vierten Staffel „Stranger Things“ steht in den Startlöchern

Neuer Trailer zur vierten Staffel „Stranger Things“ steht in den Startlöchern

Düsseldorf Nach drei Jahren Wartezeit geht es endlich weiter. Am 27. Mai strahlt Netflix die vierte Staffel von „Stranger Things“ aus. Am Dienstag um 16 Uhr erscheint ein neuer Trailer.

Die Mystery-Serie „ Stranger Things “ kehrt wieder zurück. Die vier Nerds Will, Mike, Lucas und Dustin und ihre Freundin Elfi, die psychokinetische Fähigkeiten besitzt, sind auch in der vierten Staffel wieder mit der seltsamen Kreatur, dem Demogorgon, beschäftigt. Und der einst tot geglaubte Chief Jim Hopper steht im Mittelpunkt des Geschehens. Die neue Staffel 4 soll die bisher düsterste werden.

Alle Folgen gibt es jedoch nicht auf einen Schlag. Insgesamt neun Episoden mit Überlänge sind geplant – in zwei Teile aufgeteilt. Teil eins startet am 27. Mai, Teil zwei am 1. Juli.