Am 4. Juli geht es los : Das verrät der Trailer über die dritte Staffel von „Stranger Things“

Die alten Helden kämpfen gegen neue Monster. Foto: Netflix

Düsseldorf Es wird schrill, es wird bunt und es bleibt mysteriös. Der Streaming-Dienst Netflix hat den ersten Trailer zur dritten Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht. Endlich, jubeln die Fans.

Lange mussten sich die Fans gedulden. Jetzt gibt es endlich einen Vorgeschmack auf die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“.

Es ist Sommer 1985. Dustin (Gaten Matarazzo) sitzt in seinem Zimmer und ist offenbar von einer längeren Reise wieder nach Hause gekommen. Plötzlich bewegen sich seine Roboterspielzeuge wie von Geisterhand, lotsen ihn ins Wohnzimmer. Und dort warten seine Freunde und überraschen ihn lautstark mit einem „Welcome back“ Banner.

Dustin ist so erschrocken, dass er seinem Freund Lucas (Caleb McLaughlin) Pfefferspray in die Augen sprüht. Alle schreien. Chaos. Übrigens, die Spielzeugroboter hatte Elfi (Millie Bobby Brown) mit ihrer Gedankenkraft bewegt.

Was schnell klar wird: Das Quartett Dustin, Lucas, Mike (Finn Wolfhard) und Will (Noah Schnapp) wird langsam erwachsen. „Wir sind keine Kinder mehr“, hört der Zuschauer Mike sagen, während sich Will Fotos von früher anschaut und traurig wirkt.

Natürlich bleibt es mysteriös: Monster, Lichtblitze, böse Typen mit Pistole. Viel zu tun also für die Menschen in der fiktiven Kleinstadt Hawkins. Das neue Einkaufszentrum spielt anscheinend eine zentrale Rolle. Und es wird bunter und schriller als in den ersten beiden Staffeln. „Ein Sommer kann alles verändern“, kündigt Netflix am Ende des Trailers an. Am 4. Juli wissen wir mehr.

Insgesamt acht Folgen soll die neue Staffel haben. Vorab hatte der Streaming-Dienst bereits die Titel der einzelnen Kapitel veröffentlicht.

3.1: Suzie, Do You Copy? (Suzie, hörst du mich?)

3.2: The Mall Rats (Ratten)

3.3: The Case of the Missing Lifeguard (Die verschwundene Rettungsschwimmerin)

3.4: The Sauna Test (Der Sauna-Test)

3.5: The Source (Der Ursprung)

3.6: The Birthday (Der Geburtstag)

3.7: The Bite (Der Biss)